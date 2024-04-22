Зеленський: ЗСУ потрібна зброя від США для перехоплення ініціативи на фронті

Україна має шанс перехопити ініціативу у війні з Росією. Але для цього США повинні надати українським військовим необхідну зброю.﻿ Про це заявив президент Володимир в інтерв'ю NBC News, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

Як розповів Зеленський, сьогодні Україна потребує далекобійної зброї та систем протиповітряної оборони. І він сподівається, що після схвалення Конгресом США виділення нових коштів на допомогу Україні, американська адміністрація швидко надішле українській армії зброю та обладнання, які терміново потрібні на фронті.

"Зараз у нас є шанс стабілізувати ситуацію і перехопити ініціативу, тому нам дійсно потрібно мати ці системи озброєння" , - наголосив він.

Зеленський також відреагував на бажання деяких політиків в США отримати "конкретні терміни війни".

"Це залежить від того, як швидко вони (українські військові - ред.) отримають цю допомогу. Є дуже багато змінних, дуже багато факторів" , - додав президент.

Нагадаємо, 20 квітня Палата представників США схвалила виділення коштів на допомогу Україні. Це сталося після піврічного затягування цього питання в Конгресі США. У вівторок, 23 квітня, це питання розгляне Сенат, а потім - схвалений законопроект підпише президент США Джо Байден.

У Білому домі вже пообіцяли, що новий пакет допомоги Україні, буде виділений у найкоротший термін після схвалення в Конгресі. Як розповів голова сенатського комітету з розвідки Марк Уорнер, новий пакет допомоги можуть передати до кінця тижня, а до нього увійдуть ракети ATACMS.