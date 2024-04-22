Країни ОПЕК+ почнуть збільшувати видобуток нафти з липня – МВФ

Міжнародний валютний фонд (МВФ) очікує, що ОПЕК та її партнери почнуть поступово збільшувати видобуток нафти з липня.﻿ Про це повідомляє Bloomberg, пише Владислав Прийменко, РБК-Україна.

Цей перехід має повернути Саудівську Аравію до лав найшвидших економік світу наступного року.

"Ми припускаємо, що повне скасування обмежень відбудеться на початку 2025 року" , - заявив Амін Маті, голова місії кредитора в королівстві, в інтерв'ю у Вашингтоні, де МВФ та Світовий банк проводять свої весняні зустрічі.

МВФ налаштований більш оптимістично щодо Саудівської Аравії, чия економіка скоротилася минулого року, оскільки вона очолила альянс ОПЕК+ разом із Росією у скороченні видобутку, що призвело до скорочення постачання та зростання цін на нафту. У 2022 році рекордний видобуток нафти привів Саудівську Аравію до найшвидшого розширення в G-20.

Згідно з останнім прогнозом, оприлюдненим цього тижня, МВФ покращив оцінку зростання найбільшого у світі експортера сирої нафти наступного року з 5,5% до 6%, поступаючись лише Індії серед найбільших економік, що переживають підйом, який буде одним із найшвидших сплесків у королівстві. за останнє десятиліття .

Фонд прогнозує, що видобуток саудівської нафти досягне 10 мільйонів барелів на день на початку 2025 року, порівняно з нинішнім майже трирічним мінімумом 9 мільйонів барелів. Саудівська Аравія заявляє, що її виробнича потужність становить близько 12 мільйонів барелів на день, і за останнє десятиліття вона рідко добувалась так низько, як сьогодні.

Загострення бойових дій на Близькому Сході створює фон для можливої зміни політики після того, як ціни на нафту вперше за кілька місяців перевищили 90 доларів за барель. Організація країн-експортерів нафти та її союзники зберуться 1 червня, і деякі аналітики очікують, що група може почати послаблювати обмеження.

Пожертвувавши обсягами продажів заради підтримки нафтового ринку, Саудівська Аравія натомість може надати перевагу добувати більше нафти, оскільки вона стикається з багаторічним бюджетним дефіцитом і цінами на сиру нафту, які все ще нижчі від рівня, необхідного для балансування бюджету.