У МЗС Іспанії прокоментували можливу передачу систем Patriot Україні

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес прокоментував можливість передачі Україні системи протиповітряної оборони Patriot, яка є на озброєнні піренейської країни. Про це він заявив перед зустріччю глав МЗС країн ЄС у Люксембурзі, повідомляє Європейська правда.

Коли в іспанського міністра спитали, чи розглядає Мадрид можливість поставити Києву Patriot, він уникнув прямої відповіді, зазначивши, що Іспанія "продовжить робити все, що в її силах", щоб допомогти Україні у війні проти Росії.

"Іспанія вже надавала засоби протиповітряної оборони в минулому, і, звичайно, вона продовжить робити все, що в її силах, щоб допомогти українцям захистити свою свободу, свою демократію і всіх тих невинних цивільних, які щодня гинуть під (російськими. – Ред.) бомбардуваннями" , – сказав Альбарес.

Водночас очільник іспанського МЗС наголосив, що "ніколи не любив давати занадто багато пояснень того, що, коли і де дається".

За даними Financial Times, Греція та Іспанія перебувають під сильним тиском з боку своїх союзників по ЄС і НАТО щодо надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони.

Лідерам країни, чиї збройні сили мають більше десятка систем Patriot плюс інші, такі як С-300, сказали, що їхні потреби не такі великі, як потреби України, і що вони не стикаються з жодною безпосередньою загрозою.