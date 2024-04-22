У Бундестазі зажадали заборонити імпорт сільгосптоварів із РФ та Білорусі
У німецькому Бундестазі закликали до посилення санкцій щодо сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі. З посиланням на Der Standard, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.
"Ми в Німеччині та Європі не залежимо від російського зерна", - заявив прессекретар парламентської групи з сільськогосподарської політики Альберт Штегеманн.
Він підкреслив, що російський диктатор Володимир Путін використовує експорт тільки для фінансування своєї військової економіки.
"Цьому необхідно перешкодити. Підвищення тарифів на російське зерно недостатньо", - наголосив політик.
У зв'язку з цим ХДС/ХСС хочуть виступити в Бундестазі за "повну заборону на імпорт усіх сільськогосподарських товарів і продуктів харчування з Росії та Білорусі".
Пропозиція також закликає уряд Німеччини вжити паралельних заходів щодо заборони імпорту на національному рівні, якщо в осяжному майбутньому не вдасться досягти угоди на рівні ЄС.