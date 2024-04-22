МЗС Німеччини про голосування у США за допомогу Україні: Вирішальний прорив

Міністр закордонних справ Анналена Бербок назвала вирішальним проривом голосування Палати представників США за виділення мільярдів на нову військову допомогу Україні, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Це не тільки хороший і важливий момент для України, а й важливий момент для забезпечення європейського мирного порядку" , - заявила вона.

Політикиня зазначила, що нарешті досягнуто ситуації, в якій "серця двох найголовніших прихильників України, європейців і американців, знову б'ються в одному ритмі".

Бербок зазначила, що це важливо, тому що російський диктатор Володимир Путін нині використовує всі доступні засоби, щоб знищити Україну та атакувати європейський мирний порядок.

У зв'язку з масованими атаками російських безпілотників, ракет і бомб на Україну Бербок також знову виступив за ініціативу Німеччини щодо постачання додаткових систем протиповітряної оборони.

"Ми з німецького боку терміново закликаємо всіх ще раз поглянути на свої запаси і подивитися, як можна розширити підтримку ППО" , - сказала вона.