МЗС Німеччини про голосування у США за допомогу Україні: Вирішальний прорив
Міністр закордонних справ Анналена Бербок назвала вирішальним проривом голосування Палати представників США за виділення мільярдів на нову військову допомогу Україні, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.
"Це не тільки хороший і важливий момент для України, а й важливий момент для забезпечення європейського мирного порядку", - заявила вона.
Політикиня зазначила, що нарешті досягнуто ситуації, в якій "серця двох найголовніших прихильників України, європейців і американців, знову б'ються в одному ритмі".
Бербок зазначила, що це важливо, тому що російський диктатор Володимир Путін нині використовує всі доступні засоби, щоб знищити Україну та атакувати європейський мирний порядок.
У зв'язку з масованими атаками російських безпілотників, ракет і бомб на Україну Бербок також знову виступив за ініціативу Німеччини щодо постачання додаткових систем протиповітряної оборони.
"Ми з німецького боку терміново закликаємо всіх ще раз поглянути на свої запаси і подивитися, як можна розширити підтримку ППО", - сказала вона.
Міністр підкреслила, що Росія навмисно атакує цивільну інфраструктуру України, яка потрібна їй для виживання.
"Саме ці місця потребують особливого захисту", - заявила Бербок.