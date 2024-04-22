У ВМС повідомили, для чого окупанти використовували уражений корабель "Коммуна"
Рятувальний корабель "Коммуна", який нещодавно успішно вразили Сили оборони, був унікальним та використовувався раніше для пошуку необхідних елементів на місці загибелі крейсера "Москва". Про це заявив речник Військово-морських Сил Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
Як розповів Плетенчук, судно мало на борту необхідне обладнання й підводні дрони. Перед цим терористи використовували "Комуну" для пошуку елементів, які цікавили керівництво Росії, на місці загибелі крейсера "Москва". Останнім призначенням корабля стало прикриття власним корпусом бойових "товаришів" у гавані.
Зміна командувача Чорноморським флотом
Коментуючи зміну командувача Чорноморським флотом, Плетенчук відзначив, що все це є "однією школою". Водночас ворог частково змінив тактику - посилив повітряний компонент, патрулювання прибережної смуги дронами й гелікоптерами.
"Але ця тактика залишилася йому у спадок. Загалом же вони продовжують шукати вихід з цієї ситуації, коли вони вимушені знаходитися в обороні", - пояснив Плетенчук.
Він додав, що кораблі Чорноморського флоту залишаються у пунктах базування, а ворог тим часом намагається посилити заходи з патрулювання акваторії для того, щоб убезпечити залишки своїх кораблів.
"Найбільшою загрозою для України залишаються носії крилатих ракет, морські платформи, які здатні їх запускати. Серед них є й підводні човни, серед них зараз налічуються три одиниці. І ці об'єкти складніше уражати. Але будь-який підводний човен усе одно базується в пункті базування в надводному положенні", – підсумував Плетенчук.
Ураження "Коммуни"
Вчора, 21 квітня, ранок у Севастополі розпочався з вибухів. Окупаційна адміністрація повідомила про відбиття атаки на корабель Росії, втім, в мережі заявили про "приліт". "Кримский ветер" розповів про ймовірний удар по кораблю "Коммуна", а ВМС пізніше підтвердили цю інформацію.
Корабель "Коммуна" є найстарішим кораблем на озброєнні Військово-морських сил країни терориста. Його спустили на воду аж у 1913 році.