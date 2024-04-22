У ЗСУ розповіли, скільки оккупантів задіяно у штрурмі на Часів Яр

Російські окупанти зосередили наступальні дії на місто Часів Яр в Донецькій області. Наразі понад 20 тисяч окупантів здійснюють штурм міста, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання війська "Хортиця" Назар Волошин в ефірі "Суспільне. Студія".

За словами Волошина, проти українських військових на ділянці фронту біля міста Часів Яр воюють підрозділи 217 парашутно-десантного полку 98-ї повітряно-десантної дивізії Повітряно-десантних сил РФ.

"На відтинку навпроти Часового Яру проти нас воюють російські десантники з 217 парашутно-десантного полку 98-ї повітряно-десантної дивізії Росії. Це десь 20-25 тисяч військовослужбовців російських намагаються штурмувати Часів Яр і околиці населених пунктів біля нього", - розказав Волошин.

Він додав, РФ постійно, планово, штурмує українські позиції, проте не закріплюється і відходить.

"Армія РФ не полишає спроб захопити місто, не рахуючись з втратами як в живій силі, так і в техніці. Ворожої російської армії в місті немає. Наразі місто наше. Ситуація навколо міста складна, проте ситуація контрольована, наші захисники і отримують підкріплення, і стабілізують смугу".

Бої за Часів Яр

РФ прагне захопити Часів Яр в Донецькій області до так званого "дня перемоги" 9 травня. Якщо українські війська встоять, то плани Росії почати контрнаступ в червні будуть розбиті.

Раніше РБК-Україна повідомляло з посилання на розвідку Британії, що російські війська, які намагаються захопити Часів Яр у Донецькій області, використовують тактику, як в Авдіївці. Окупанти скидають у цьому районі багато авіабомб.

Додамо, українські військові контролюють ситуацію у місті Часів Яр Донецької області. При цьому окупанти не припиняють штурмів.