УП: Міноборони РФ заявило про захоплення Новомихайлівки. Але Сили оборони утримують частину села

Міністерство оборони Росії заявило про захоплення села Новомихайлівка південніше Мар’їнки на Донеччині, але, за даними УП, ця заява не відповідає дійсності. Сили оборони України утримують частину села на півночі, повідомляє Українська правда.

Про це говорить зведення Міноборони РФ, джерела УП серед військовослужбовців 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, яка працює на напрямку Новомихайлівки, дані українських OSINT-дослідників DeepState.

Найімовірніше, Сили оборони досі утримують позиції на дачах, що розташовані через річку Сухі Яли на півночі Новомихайлівки. Це єдина частина села, що позначена на карті осінтерів DeepState "сірою зоною".

Уся інша частина населеного пункту, як за даними УП, так і за даними DeepState, уже окупована росіянами. Новомихайлівка як населений пункт повністю знищена і не придатна для життя.

Росіяни почали наступати на Новомихайлівку ще восени 2023-го, з лютого 2024-го важкі бої вже йшли в межі села. Увесь квітень 2024 року українські військові, зокрема десантники 79-ї бригади, відбивали масовані штурми росіян. Росіяни наступали як технікою, так і піхотою, часто рухалися малими штурмовими групами по 6-8 людей.

Нещодавно журналісти УП, спостерігаючи за ефіром з дрона, бачили, як важко десантникам 79-ї було утримувати позиції у розтрощеній Новомихайлівці.

Передісторія:

Після захоплення Мар’їнки в січні 2024-го російська армія продовжує свій наступ на цьому напрямку, особливо – навколо самої Мар’їнки. На північ від міста росіяни тиснуть на доволі велике місто Красногорівка, на південь – на практично захоплену Новомихайлівку, а також наступні села – Парасковіївку та Костянтинівку.