Країни G7 долучаться до відновлення та модернізації енергосектору України

Країни "Великої сімки" долучаться до відновлення та модернізації енергетичного сектору України, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомили у пресслужбі Мінвідновлення.

Представники країн "Великої сімки" зазначили, що з урахуванням атак Росії на українську енергосистему, критично важливо оперативно реагувати на ситуацію.

Для цього представники Координаційної групи G7+ домовились про визначення доступних та нових джерел фінансування, варіанти перерозподілу існуючих ресурсів, негайний пошук доступного обладнання для відновленні генерації електроенергії.

"Координаційна група G7+ з питань енергетики в Україні забезпечує координацію дій партнерів у режимі реального часу, щоб оперативно реагувати на критичні потреби. Ми надзвичайно вдячні за їхню величезну підтримку, особливо зараз, коли ми потребуємо ефективної та негайної допомоги. Зосередив увагу партнерів на необхідності відновлення опалення та підвищення захисту нашої енергетичної системи. Це особливо важливо для Харкова, де ситуація стає критичною" , – наголосив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Нагадаємо:

Міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек запропонував поділитись необхідним для України устаткування із закритих енергетичних обʼєктів Німеччини.