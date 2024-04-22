Боррель розповів, коли розпочнуться перші поставки снарядів в Україну з чеської ініціативи

Перші поставки артилерійських снарядів в Україну в рамках чеської ініціативи відбудуться наприкінці травня або на початку червня.

Про це говорить заява глави євродипломатії Жозепа Борреля.

"Ми не повинні забувати про брак боєприпасів 55-го калібру і багато країн приєдналися до чеської ініціативи, щоб шукати боєприпаси", - сказав він.

За його словами, перше постачання відбудеться наприкінці травня або на початку червня.

Боррель уточнив, що питання надання Україні більше систем ППО та артснарядів калібру 155 мм залишається для представників ЄС найважливішою метою.

Артилерійські боєприпаси для України

Українські війська гостро потребують снарядів для артилерії, фактично на фронті відчувається їхній дефіцит. Для його покриття члени ЄС планували передати Україні 1 млн снарядів, але поки що це не вдалося зробити.

Чехія заявила, що знайшла велику кількість снарядів за межами ЄС і почала збирати кошти для їх купівлі. До цієї ініціативи приєдналася низка країн. Наприкінці березня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте сказав, що завдяки ініціативі Чехії найближчим часом в Україну буде відправлено велику кількість боєприпасів.

А видання Corriere della Sera писало, що учасники ініціативи Чехії із закупівлі артилерійських снарядів для України підписали угоду, в рамках якої ЗСУ отримають 1 млн боєприпасів. І це більше, ніж планувалося спочатку.