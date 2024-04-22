Шуляк: Росія за два роки зруйнувала стільки житла, скільки Україна будувала 5 років

З лютого 2022 року внаслідок бойових дій, спричинених російською агресію, Україна втратила знищеним або суттєво пошкодженим 50 мільйонів квадратних метрів житла, повідомляє Економічна правда.

Про це заявила голова партії Олена Шуляк на конференції "Відбудова України".

Понад 640 тисяч повідомлень у "ДІї" про пошкодження чи знищення житла від українців отримала держава з моменту запуску такої можливості. Загалом йдеться про 50 млн кв. м. Шуляк нагадала, що до повномасштабного вторгнення в Україні вводили в експлуатацію в середньому 10 млн кв. м. житла щороку.

"Нам Росія за 2 роки зруйнувала те, що треба будувати 5 років. За 2023 рік ми отримали 98 тисяч заяв, 52 тисячі задоволені, люди отримали 5 млрд грн компенсації за пошкоджене житло", – заявила вона.

Шуляк повідомила, що уряд видає житлові сертифікати власникам знищеної нерухомості. За її словами, люди купують нові квартири і будинки за рахунок сертифікатів в тому числі у прикордонних областях.