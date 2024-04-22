Конгресмени у Києві пояснили, з чим пов'язана затримка військової допомоги Україні

Члени двопартійної делегації Палати представників США, які прибули 22 квітня з візитом до Києва, наголосили, що затримка із затвердженням допомоги Україні не пов’язана зі зменшенням рівня її підтримки, повідомляє Європейська правда.

Член комітету із закордонних справ Палати представників США, республіканець Том Кейн підкреслив, що нинішня версія законопроєкту про додаткове фінансування іноземної допомоги – включно з Україною – містить низку поліпшень у порівнянні із сенатською версією.

Серед іншого, політик згадав положення про REPO, яке дозволить конфіскувати заморожені активи Росії у США, а також вимогу до власника TikTok продати бізнес некитайській компанії.

"Усі ці речі, всі ці зусилля потребували часу, щоб об'єднати зусилля і знайти те двопартійне рішення, яке – я сподіваюся – до кінця тижня пройде через Сенат США, а потім після підпису (президента. – Ред.) набуде чинності як закон", – додав Кейн.

Його колега, демократ Білл Кітінг окремо наголосив, що в Палаті представників "завжди була велика підтримка" допомоги Україні.

"Ви, мабуть, помітили, що в Конгресі США речі не відбуваються дуже швидко в наші дні. І це прикро. Але двопартійний дух, який ми маємо тут, є ознакою того, що ми можемо виконати роботу", – зазначив він.

Нагадаємо, 20 квітня Палата представників США проголосувала за законопроєкт про іноземну допомогу для України.

Лідер демократичної більшості у Сенаті США Чак Шумер заявив, що Сенат голосуватиме за законопроєкт у вівторок, 23 квітня.

Про те, що включили у законодавство щодо допомоги Україні, читайте у статті: Конгрес готує перемогу України. Як США планують змінити бюджет та правила підтримки ЗСУ.