Лукашенко дав вказівку своєму міністру шукати нафту у Білорусі

Самопроголошений президент Білоррусі Олександр Лукашенко дав доручення новопризначеному міністрові природних ресурсів та охорони довкілля країни Сергієві Масляку шукати в країні нафту, повідомляє Економічна правда.

Про це пише державне білоруське інформагентство БелТА.

"Що стосується Міністерства природних ресурсів та охорони навколишнього середовища, ми нещодавно провели серйозну нараду в цьому плані. Скажу прямо: треба копати і шукати. Крім цього, треба, щоб ти змусив усіх у цьому напрямку працювати.

Я не вірю, що в наших надрах немає того, що нам потрібно. От якщо хоч якоюсь мірою вирішиш це завдання - це пам'ятник можна ставити в будь-якому місці", - сказав Лукашенко Масляку.

За словами диктатора, у Білорусі більш-менш розвідали родовища мінеральних добрив.

"Але я не вірю, що у нас немає великих обсягів нафти", - зазначив Лукашенко.

Він додав, що в галузі розвідки та видобутку нафти в Білорусі нині працює лише одна компанія, і це недобре.