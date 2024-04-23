У МЗС Угорщини заявили, що ЄС готується до "світової війни"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявляє, що в ЄС існує "готовність до світової війни" через ситуацію в Україні, повідомляє Європейська правда.

Сійярто вважає, що те, що він називає "стратегією" ЄС, провалилася, а поставки зброї Україні "не наблизили нас до миру і не покращили позиції України на полі бою".

"Поставки зброї можуть лише затягнути війну або збільшити ризик ескалації до світової війни", – сказав він.

За словами Сійярто, в угорському уряді вважають, що "мирні зусилля, і дипломатія має замінити поставки зброї як єдиний спосіб запобігти подальшим жертвам і руйнуванням".

"Тому ми, угорці, готові обговорювати всі мирні плани. Але також необхідно чітко усвідомлювати, що мирні конференції можуть бути успішними лише тоді, коли на них будуть присутні всі учасники війни", – сказав він, очевидно маючи на увазі запрошення Росії на Саміт миру у Швейцарії.

Також глава МЗС Угорщини розкритикував наміри ЄС ухвалити новий пакет санкцій проти РФ, оскільки, на його думку, попередні 13 пакетів були провальними.

"Що я не зовсім розумію, так це те, що якщо щось повністю провалилося тринадцять разів, то чому те ж саме потрібно намагатися зробити чотирнадцятого разу?", – сказав він.

Сійярто додав, що європейські заходи завдали більше шкоди Європі, ніж Росії, і що народи континенту, в тому числі угорці, повинні були розплачуватися за це, в той час як вони не несуть жодної відповідальності за розв'язання війни.