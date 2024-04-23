Міністру агрополітики Сольському повідомили про підозру за оборудки із землею

НАБУ та САП повідомили про підозру міністру аграрної політики та продовольства Миколі Сольському через заволодіння землею на 291 млн грн, повідомляє Українська правда.

"Ексголову аграрного комітету Верховної Ради - чинного міністра викрито на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн" , – йдеться у повідомленні.

Офіційно у відомствах не повідомляють про кого йдеться, проте за інформацією джерела видання, йдеться про Миколу Сольського – чинного міністра аграрної політики та продовольства.

Повідомляється, що до складу злочинної групи на чолі з Сольським входили службові особи органів Держгеокадастру, а також так звані куратори, які контролювали діяльність цих органів.

Учасники схеми сприяли знищенню документів, на підставі яких два держпідприємства на Сумщині мали право постійного користування землею. Через їх відсутність обласний Держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок.

Надалі за допомогою підконтрольних посадовців обласного Держгеокадастру ділянки передали у власність заздалегідь визначеним громадянам під виглядом реалізації їх права на безкоштовну землю.

При цьому умовою отримання землі у власність було підписання договору про її передачу в оренду приватному агрохолдингу ще до моменту отримання.

Унаслідок оборудки у 2017-2021 рр. учасники схеми заволоділи 1250 земельними ділянками загальною площею 2493 га, вартість яких на момент вчинення злочину становила понад 291 млн грн.

Вони також здійснили спробу заволодіти 3282 га землі вартістю близько 190 млн грн, однак їм завадили детективи НАБУ і прокурори САП, які провели обшуки та наклали на ділянки арешт.

Наразі про підозру повідомили організатору схему, чинному міністру, двом кураторам органів Держгеокадастру та особі, яка сприяла вчиненню злочину.

Триває вручення підозр іншим учасникам злочинної схеми.