У ЗСУ зазначили спад активності авіації РФ після збиття Ту-22М3

Після збиття літака стратегічної авіації Ту-22М3 росіяни дещо зменшили активність у акваторії Чорного та Азовського морів. Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, повідомляє Новое время.

«Після збиття літака стратегічної авіації Ту-22М3 росіяни дещо зменшили активність в акваторії Чорного та Азовського морів, а також після того, як нам вдалося дещо розрядити їхні пункти управління на території тимчасово окупованого Криму, різні радіолокаційні станції, дещо зменшилася кількість застосування тактичної авіації біля цих акваторій» , — сказав він в ефірі телемарафону.

Однак, за його словами, ворог продовжує застосовувати авіацію, бити КАБами, керованими авіаційними ракетами.