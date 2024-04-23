У ЗСУ зазначили спад активності авіації РФ після збиття Ту-22М3
Після збиття літака стратегічної авіації Ту-22М3 росіяни дещо зменшили активність у акваторії Чорного та Азовського морів. Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, повідомляє Новое время.
«Після збиття літака стратегічної авіації Ту-22М3 росіяни дещо зменшили активність в акваторії Чорного та Азовського морів, а також після того, як нам вдалося дещо розрядити їхні пункти управління на території тимчасово окупованого Криму, різні радіолокаційні станції, дещо зменшилася кількість застосування тактичної авіації біля цих акваторій», — сказав він в ефірі телемарафону.
Однак, за його словами, ворог продовжує застосовувати авіацію, бити КАБами, керованими авіаційними ракетами.
«Ми продовжуємо всіма наявними засобами, які є в підпорядкуванні Повітряних сил, боротися із загрозами і чекаємо на підтримку наших партнерів», — сказав він.