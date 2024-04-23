В Україні зростає вечірнє споживання електрики – "Укренерго"

Учора ввечері в Україні зросло споживання електрики на 2,6%. Водночас ранкове споживання електроенергії впало на 1,3%. Аварійну допомогу залучають впродовж всієї доби.

Про це повідомляє﻿ "Укренерго".

"Вчора, 22 квітня, вечірній максимум був на 2,6 % вищим за максимум переднього робочого дня 19 квітня. Максимум споживання 20:30 -21:30. Будь ласка, вимкніть потужні електроприлади" , – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сьогодні протягом всієї доби в енергосистемі зберігається дефіцит електроенергії. Через це з 18:00 до 22:00 знову запровадять обмеження для бізнесу та промисловості.

"На Криворіжжі обмеження споживання для промислових споживачів продовжують діяти цілодобово. Для побутових споживачів обмеження діють протягом доби на Харківщині. На ранок знеструмлено близько 209 тисяч побутових споживачів" , – зазначили в "Укренерго".

"Укренерго" другий день поспіль залучає аварійну допомогу протягом майже всієї доби з енергосистем європейських країн.

Протягом доби Україна імпортувала електроенергію з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 9 298 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 592 МВт.

На ранок 23 квітня знеструмлені 383 населені пункти. Через бойові дії є знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Сумській, Харківській областях. З технічних причин у Дніпропетровській і Чернігівській областях.