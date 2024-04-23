Посол у США оцінила, коли Україна отримає перший пакет допомоги
Посол України у США Оксана Маркарова не виключила, що перший пакет американських озброєнь може надійти в Україну вже у квітні, повідомляє Європейська правда.
Маркарова висловила сподівання, що процедура ухвалення законопроєкту про допомогу Україні буде завершена максимально швидко і президент Джо Байден його відразу підпише.
За її словами, закон набирає чинності відразу і так само відразу настає повноваження виділяти Україні зброю.
"Скажу більше, Україна і США активно працюють над цими пакетами, не зупиняючись навіть тоді, коли таких повноважень не було. Тому, я думаю, що це буде дуже швидко", – зазначила посол.
Відповідаючи на уточнювальне запитання, Оксана Маркарова заявила:
"Не будемо виключати навіть квітень".
Нагадаємо, 20 квітня Палата представників США проголосувала за законопроєкт про іноземну допомогу для України.
Лідер демократичної більшості у Сенаті США Чак Шумер заявив, що Сенат голосуватиме за законопроєкт у вівторок, 23 квітня.
Член комітету з питань закордонних справ Палати представників США демократ Білл Кітінг під час візиту до Києва заявив, що новий пакет військової допомоги після рішення Конгресу надійде "швидше, ніж будь-хто вважає можливим".