Посол у США оцінила, коли Україна отримає перший пакет допомоги

Посол України у США Оксана Маркарова не виключила, що перший пакет американських озброєнь може надійти в Україну вже у квітні, повідомляє Європейська правда.

Маркарова висловила сподівання, що процедура ухвалення законопроєкту про допомогу Україні буде завершена максимально швидко і президент Джо Байден його відразу підпише.

За її словами, закон набирає чинності відразу і так само відразу настає повноваження виділяти Україні зброю.

"Скажу більше, Україна і США активно працюють над цими пакетами, не зупиняючись навіть тоді, коли таких повноважень не було. Тому, я думаю, що це буде дуже швидко" , – зазначила посол.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, Оксана Маркарова заявила: "Не будемо виключати навіть квітень" .

Нагадаємо, 20 квітня Палата представників США проголосувала за законопроєкт про іноземну допомогу для України.

Лідер демократичної більшості у Сенаті США Чак Шумер заявив, що Сенат голосуватиме за законопроєкт у вівторок, 23 квітня.

Член комітету з питань закордонних справ Палати представників США демократ Білл Кітінг під час візиту до Києва заявив, що новий пакет військової допомоги після рішення Конгресу надійде "швидше, ніж будь-хто вважає можливим".