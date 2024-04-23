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Міністр агрополітики Сольський відреагував на підозру НАБУ

Міністр агрополітики Сольський відреагував на підозру НАБУ
Фото: sluga-narodu.com

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський прокоментував інформацію про те, що йому оголошено про підозру у справі, пов'язану із заволодінням землею.﻿ Про це йдеться у заяві Мінагрополітики з посиланням на слова аграрного міністра Миколи Сольського, повідомляє Економічна правда.

"Події, щодо яких, за інформацією НАБУ, мені повідомлено про підозру і щодо яких поширюються інформація в ЗМІ, стосуються періоду 2017-2018 рр., тобто в час коли я був адвокатом та не був ані Міністром аграрної політики та продовольства України, ані Головою Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики", - заявив Сольський.

За його словами, обставини семирічної давнини стосуються спору між державними підприємствами та фізичними особами, зокрема військовослужбовцями АТО, за землі, які були надані останнім у володіння "відповідно до закону".

"Спори вирішуються судами, в тому числі Верховним судом, і як мені відомо, на сьогоднішній день ряд рішень констатують відсутність права держпідприємств на землі, які, ймовірно, має на увазі НАБУ", - додав Сольський.

Міністр запевнив, що буде максимально відкритим для встановлення істини, але й підкреслив, що в цьому немає потреби, адже всі дані відкриті для правоохоронців, а докази та аргументи сторін перебувають на розгляді судів.

Ексголову аграрного комітету Верховної Ради - чинного міністра викрито на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн. За описом підозрюваний підпадає під чинного міністра агрополітики Миколу Сольського.

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