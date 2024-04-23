Кулеба підтвердив призупинення консульських послуг для чоловіків за кордоном

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив чутки про призупинення надання консульських послуг громадянам України мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном, повідомляє Європейська правда.

Кулеба зазначив, що захист прав та інтересів громадян України за кордоном був і залишається пріоритетом МЗС, проте у теперішніх умовах головним пріоритетом є боротьба за виживання України.

"Як це виглядає зараз: чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна" , – наголосив очільник МЗС.

Він нагадав, що обов’язок оновлювати свої дані у територіальних центрах комплектування існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію.

"Якщо ці люди вважають, що хтось там, далеко на фронті, воює і віддає свої життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, – то так це не працює. Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обовʼязків перед Батьківщиною. Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно" , – наголосив Дмитро Кулеба.

Він додав, що невдовзі МЗС надасть уточнені розʼяснення щодо подальшого порядку отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах.