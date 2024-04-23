Росіяни атакували дронами Берислав, поранено місцевого жителя

Росіяни атакували Берислав безпілотниками, поранений 63-річний місцевий мешканець. Про це йдеться у повідомленні﻿ Херсонської ОВА.

«Російські війська продовжують атакувати Берислав з безпілотників» , - повідомляють в адміністрації.

Як зазначається, зранку внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждав 63-річний місцевий житель. З вибуховою травмою, контузією, пораненням рук та тулуба чоловіка шпиталізували. Потерпілому надається меддопомога.