Банки очікують зниження ставки за депозитами для населення – опитування НБУ

У квітні-червні 2024 року майже всі українські банки очікують зниження вартості майже і для домогосподарств, і для корпорацій.﻿ Про це свідчить опитування про банківське фондування НБУ (II квартал 2024 року), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За результатами опитування, у І кварталі вперше з 2021 року банки вказали на зменшення обсягу залучень від населення. Ціна депозитів населення несуттєво збільшилася, переважно в окремих великих банків.

Падіння залучень від домогосподарств банки пояснювали зниженням пропозиції. Рівень відсоткових ставок, на думку банків, не впливав на зміну обсягу депозитів клієнтів.

За прогнозами респондентів, у ІІ кварталі обсяги залучення збільшаться як від населення, так і від бізнесу.

Поточне Опитування про банківське фондування проводилося з 18 березня до 8 квітня 2024 року серед менеджерів банків, відповідальних за управління пасивами. Відповіді надали 26 фінансових установ, їхня частка в загальному обсязі активів банківської системи становить 96%. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами Національного банку.

Ставки за депозитами

Нагадаємо, у березні 2024 року ставки банків за новими депозитами у гривні для населення знизилися з 11,4% до 11,3% річних. Ставки за новими депозитами у валюті залишилися на рівні 1,0%.

У березні НБУ знизив облікову ставку до 14,5%. Від неї залежить ставка за депозитними сертифікатами, за якими банки розміщують кошти в НБУ, залучені у населення. НБУ знизив ставку за тримісячними депозитними сертифікатами на 1,5 в.п. до 17,5%. Це призведе до зниження ставок за депозитами.