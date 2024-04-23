Більшість зброї з нового пакета від США вже на складах у Європі – CNN

Більшість озброєнь з нового пакета допомоги США для України вже перебуває на складах Німеччини і Польщі. Про це пише CNN з посиланням на американське джерело, знайоме з наданням військової допомоги Україні, повідомляє Європейська правда.

Хоча американські офіційні особи не говорять про це відкрито, джерело повідомило, що значна частина цієї допомоги вже розміщена на складах у Німеччині та Польщі, що, очевидно, скоротить час, необхідний для її доставки в Україну.

Джерело також повідомило, що артилерійські снаряди будуть одними з перших матеріалів, які будуть доставлені в Україну.

Зазначається, що після перетину кордону українські посадовці намагатимуться доставити матеріали туди, де вони потрібні, якомога швидше – але це все одно становитиме значну логістичну проблему з огляду на величезну кількість відповідного озброєння.

Тому, йдеться у матеріалі CNN, навіть зі швидким схваленням першого пакета допомоги перевага, яку зараз має Росія, не буде усунута негайно.