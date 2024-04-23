У Польщі палили шини під будинком мера, який скасував блокаду КПП з Україною

Ввечері у понеділок під домівкою мера Дорогуська підпалили шини після того, як він не дозволив продовжувати блокаду кордону з Україною; нападника вже встановили, повідомляє Європейська правда.

У понеділок мер Дорогуська Войцех Сава ухвалив рішення припинити акцію протесту фермерів на КПП "Дорогуськ – Ягодин" на кордоні з Україною у зв’язку зі збитками для місцевого бізнесу, діяльність якого тісно пов’язана з торгівлею з Україною і діяльністю КПП. Фермери заявили, що оскаржуватимуть це рішення в окружному суді Любліна.

Після того близько 17:30 до домівки мера у Дорогуську під’їхало авто, власник якого вивантажив шини перед воротами та підпалив їх, а також висипав там гній.

Невдовзі втрутилася поліція та пожежники, палаючі шини загасили і територію розчистили.

Інцидент розслідують як засмічення громадського простору.

У поліції Хелма заявили, що особу цього чоловіка вже встановлено, він проживає в іншому районі.

Мер заявив, що "усе розуміє, але дім – це святе".

Близько тижня тому воєвода Кшиштоф Коморський зустрічався з протестуючими фермерами та з підприємцями Люблінського воєводства; останні просили зупинити акцію фермерів у зв’язку зі збитками, яких це завдає їхньому бізнесу.