У Німеччині молодь дедалі більше підтримують ультраправих

Молодь у Німеччині частіше, ніж раніше, підтримує ультраправу партію "Альтернативу для Німеччини" ("АдН"), згідно з дослідженням "Молодь у Німеччині 2024", повідомляє Європейська правда.

Як свідчить опитування, 22% із 2000 молодих людей у віці від 14 до 29 років заявили, що мають намір проголосувати за "АдН" на парламентських виборах. Це більш ніж удвічі більше, ніж два роки тому.

Дослідження показало, що 18% молодих людей проголосували б за проурядову партію "Зелені" проти 27% 2022 року.

Згідно з дослідженням, за два роки також впала підтримка серед молоді і їхніх коаліційних партнерів: "Вільних демократів" – з 19% до 8%, соціал-демократів канцлера Олафа Шольця – з 14% до 12%.

Водночас, за даними опитування, опозиційна ХДС/ХСС покращила свої позиції серед молоді, підтримка яких зросла з 16% до 20%, тоді як "Альянс Сари Вагенкнехт" (BSW), що виступає проти військової допомоги Україні, набрав 5%, якщо порівнювати з 2022 роком.