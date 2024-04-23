Росіяни намагаються захопити Іванівське та околиці Богданівки, щоб прорватися в Часів Яр – "Хортиця"

Російські окупанти намагаються захопити селище Іванівське та околиці Богданівки, щоб прорватися до Часового Яру в Донецькій області, повідомляє Українська правда.

Про це заявив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

"На східному фронті обстановка останніми днями дещо загострилась, проте без великих суттєвих змін. У зоні відповідальності нашого ОСУВ "Хортиця" найгарячішими напрямками є наразі Бахмутський, Авдіївський та Новопавлівський.

Ситуація в районі проведення бойових дій складна, але контрольована силами оборони. Ворожа армія на деяких ділянках і напрямках не припиняє спроб і надалі штурмувати позиції наших захисників, використовує при цьому як артилерію, танки, безпілотники різних типів, так і авіацію...

Окупанти за всяку ціну намагаються захопити селище Іванівське та околиці Богданівки і прорватися до Часового Яру, де нашим воїнам ціною титанічних зусиль вдається стримувати вже не одну добу ворога і стабілізувати ситуацію на цьому напрямку".

За словами Волошина, що всі спроби російської армії просуватись вперед українські захисники успішно придушують. Військові знищують велику кількість російської техніки.

Речник додав, що озброєння та військова техніка, яка має надійти найближчим часом від міжнародних партнерів, "дасть можливість покращити і змінити ситуацію як на Бахмутському напрямку, так і на Авдіївському і Новопавлівському".

Також ця зброя може внести зміни по всій лінії бойового зіткнення, адже "допоможе досягнути технічної переваги над противником, зокрема й у високотехнологічних видах зброї. Це, насамперед, створення умов для перехоплення стратегічної ініціативи".

Речник ОСУВ "Хортиця" розповів, що на Лиманському напрямку російські загарбники за добу здійснили 19 безуспішних атак в районах Серебрянського лісництва та населених пунктів Надія, Новоєгорівка, що на Луганщині, та Терни і Торське на Донеччині.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Бахмутському напрямку українські захисники відбили 16 атак в районах н.п. Золотарівка, Спірне, Виїмка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка.

На Авдіївському напрямку захисники відбили 18 атак в районах н.п. Новобахмутівка, Семенівка, Уманське, Бердичі, Первомайське, Очеретине, Новокалинове та Ясногородівка. На цьому напрямку ворог дещо зменшив кількість масованих атак у напрямку н.п. Бердичі та намагається обійти село з боку Очеретиного.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах н.п. Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне і Микільське. Там окупанти 20 разів протягом доби намагалися прорвати оборону українських позицій. Також на цьому напрямку ворог продовжує штурмувати район Красногорівки з використанням штурмових груп, але безуспішно.