Шмигаль: Україна цього тижня має отримати новий транш від ЄС

Цього тижня Україна очікує надходження траншу на 1,5 млрд євро від Європейського союзу за програмою Ukraine Facility, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання Кабінету міністрів.

"Єврокомісія підтримала План України в межах програми Ukraine Facility. І вже цього тижня очікуємо надходження 1,5 млрд євро за цією програмою Європейського союзу", - сказав Шмигаль.

Як розповів прем'єр, сьогодні уряд також ухвалює рішення, що допоможе залучити додатково 100 млн євро від Банку розвитку Ради Європи для відновлення української медицини.

Ще одне рішення додає 15 млн євро від Європейського інвестиційного банку в межах фінансування програми банківських гарантій.

"Це покращить умови отримання пільгових позик для українських малих та середніх підприємств. Таким чином акумулюємо фінансові ресурси для оборони, стійкості, відновлення нашої країни та нашої економіки", - зазначив Шмигаль.

50 млрд євро для України

Нагадаємо, 1 лютого лідери країн Євросоюзу під час спеціального саміту підтримали надання Україні 50 млрд євро до 2027 року. Кошти мають передати в рамках програми Ukraine Facility.

Також, згідно з програмою, Україна має виконувати окремі умови для того, щоб отримувати фінансову допомогу від ЄС. Якщо цього не відбуватиметься, виплату коштів призупинять.

Вже 28 лютого Рада ЄС остаточно схвалила програму. Це означало, що вона набула чинності, і нашій країні могли надати перші кошти.

20 березня голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Єврокомісія виплатила Україні перший транш у розмірі 4,5 млрд євро.