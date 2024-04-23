Новий формат Ліги чемпіонів 2024/25 року: все, що вам потрібно знати

Європейський футбол завжди перебуває в процесі еволюції та розвитку. З моменту започаткування першого турніру під назвою Кубок чемпіонів у 1955 році, УЄФА неустанно працює над тим, щоб футбол Ліга Чемпіонів відповідала змінам у світі. Новий формат Ліги чемпіонів, який вступить в силу з сезону 2024/25, є черговим кроком у цьому напрямку.

Процес затвердження нового формату

10 травня 2022 року УЄФА офіційно затвердило новий формат Ліги чемпіонів, спираючись на рішення від 19 квітня 2021 року про введення нової системи змагань. Президент УЄФА, Александер Чеферін, наголосив на повазі до фундаментальних цінностей спорту та принципу відкритих змагань, що відповідає цінностям та моделі європейського спорту, заснованої на солідарності.

Ключові зміни в форматі футбол Ліга Чемпіонів

Основною нововведенням стане перехід від традиційної групової стадії до єдиної ліги, де змагатимуться 36 команд. Це дасть можливість чотирьом додатковим клубам боротися за вищі нагороди європейського футболу. Кожна команда зіграє вісім матчів проти різних суперників, що дозволить забезпечити більшу різноманітність протистоянь.

Розподіл додаткових місць

Додаткові чотири місця будуть розподілені наступним чином: одне місце отримає клуб, який посяде третє місце в чемпіонаті країни, що займає п'яте місце у рейтингу УЄФА. Інше місце буде віддано домашньому чемпіону, розширюючи кількість клубів, які кваліфікуються через шлях чемпіонів. Решта двох місць надаються асоціаціям з найкращими показниками колективних виступів їхніх клубів у попередньому сезоні.

Фаза плей-офф та виходу в наступні етапи

У новому форматі команди будуть ранжовані в єдиній лізі з метою визначення учасників плей-офф та прямої фази плей-офф. Перші вісім команд автоматично потрапляють до 1/8 фіналу, тоді як команди, що зайняли 9-24 місця, змагатимуться у двоматчевих плей-офф за право приєднатися до них. Команди, які фінішують на 25-м місці або нижче, будуть вилучені з подальшої участі у європейських кубках на цей сезон.

Зміни в Лізі Європи та Лізі Конференцій

Новий формат також торкнеться Ліги Європи та Ліги Конференцій (з 2024/25 року — УЄФА Конференц Ліга), де кожна з ліг також збільшить кількість команд у ліговій фазі до 36. В Лізі Європи команди зіграють вісім матчів у ліговій фазі, а в УЄФА Конференц Лізі — шість матчів, гарантуючи зустрічі з вісьмома або шістьма різними суперниками відповідно.

Календар нового формату

Матчі Ліги чемпіонів і Ліги Європи відбуватимуться з вересня по січень, тоді як матчі УЄФА Конференц Ліги проводитимуться з вересня по грудень. УЄФА забезпечить, що кожен з турнірів матиме ексклюзивний тиждень змагань, коли не проводитимуться матчі інших кубків. Це дозволить уникнути перетину змагань та забезпечити краще висвітлення кожного турніру.

Переваги нового формату для уболівальників

Новий формат пропонує уболівальникам більше топ-матчів на ранніх стадіях змагання та більш справедливий баланс конкуренції між командами. Кожна гра матиме вирішальне значення для визначення подальшої участі команд в турнірі, зберігаючи інтригу до самого кінця лігової фази.

Вплив на європейський футбол загалом

Зміни в форматі змагань демонструють зобов'язання УЄФА підтримувати принципи відкритої конкуренції та спортивної заслуги. Також УЄФА підкреслює свою фінансову відданість підтримці європейського футболу на всіх рівнях, зокрема через механізми солідарності для клубів, що не беруть участь в європейських кубкових змаганнях. Це підсилює фундамент, на якому будується футбол в Європі, та сприяє розвитку гри на всіх рівнях.

Еволюція Ліги чемпіонів

Від започаткування в 1955 році як Кубок чемпіонів до сьогоднішніх днів, формати Ліги чемпіонів, Ліги Європи та інших європейських кубків постійно змінювалися, відображаючи розвиток футболу та його потреби. Така еволюція забезпечила їхню актуальність та популярність серед уболівальників по всьому світу.

Заключення

Новий формат Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Конференц Ліги з сезону 2024/25 забезпечить більшу кількість захоплюючих матчів, зробить змагання більш конкурентоспроможними та цікавими для уболівальників. Зміни спрямовані на підтримку принципів справедливої конкуренції та спортивної заслуги, що є краєвугільним каменем європейського футболу. Вони відображають спільне зобов'язання УЄФА, клубів, ліг та асоціацій працювати на благо майбутнього футболу, враховуючи інтереси всіх сторін. Зробити ставки на Лігу Чемпіонів можна в ліцензованих казино України!