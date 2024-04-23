У РФ затримали заступника Шойгу за підозрою в отриманні хабара
Заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова затримали за підозрою в отриманні хабаря, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Слідчий комітет Росії, російське видання ТАСС з посиланням на правоохоронні органи, Медуза.
У повідомленні комітету не наводять подробиці справи.
ТАСС з посиланням на правоохоронні органи пише, що слідство вимагатиме арешту Іванова.
Речник президента РФ Дмитро Пєсков повідомляє, що лідеру Кремля Володимиру Путіну повідомили про затримання Іванова, а міністра оборони РФ Сергія Шойгу заздалегідь попередили про це.
Тимур Іванов обіймає посаду заступника міністра оборони РФ з 2016 року. Раніше він очолював акціонерне товариство "Оборонбуд", підвідомче міністерству оборони.
Після повномасштабного вторгнення в Україну Іванов відповідав за проєкт відновлення окупованого Маріуполя – пишуть російські ЗМІ.