ISW: Війська РФ посилять удари по інфраструктурі для порушення логістики ЗСУ

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про намір РФ посилити свою ударну кампанію, щоб порушити матеріально-технічне забезпечення українських військових. ISW вважає, що російські війська, ймовірно, посилять удари безпілотниками та ракетами найближчими тижнями, щоб максимально завдати шкоди українській інфраструктурі та оборонно-промисловій базі до того, як прийде допомога з США.﻿﻿ Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Військові аналітики припускають, що зосередженість розмов Шойгу на ударах по українській логістиці свідчить про те, що російські війська можуть змінити свій набір цілей, щоб вразити українську транспортну інфраструктуру, логістику та військові складські об’єкти.

Російські війська, ймовірно, активізують поточні наступальні операції в найближчі тижні, щоб використати матеріальні обмеження українських військ напередодні прибуття безпекової допомоги з США.

Зосередженість Шойгу на російських наступальних операціях поблизу Часового Яру, на захід від Авдіївки, а також на захід і південний захід від міста Донецьк додатково вказує на те, що російські війська, ймовірно, посилять наступ у цих районах.

Російські війська завдали потужних ударів по об'єктах української транспортної інфраструктури в Дніпропетровській області 19 квітня і іможуть мати намір повторити та розширити ці удари в найближчі тижні, щоб перекрити українські наземні лінії зв'язку.

Російське військове командування може сподіватися, що скоординовані зусилля з перекриття обмежать здатність України достатньою мірою розподіляти живу силу і матеріально-технічні засоби на критично важливих ділянках фронту і відтермінують покращення можливостей, які надасть українським військам прибуття американської безпекової допомоги.

Ключові висновки ISW за 23 квітня