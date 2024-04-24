ISW: Війська РФ посилять удари по інфраструктурі для порушення логістики ЗСУ
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про намір РФ посилити свою ударну кампанію, щоб порушити матеріально-технічне забезпечення українських військових. ISW вважає, що російські війська, ймовірно, посилять удари безпілотниками та ракетами найближчими тижнями, щоб максимально завдати шкоди українській інфраструктурі та оборонно-промисловій базі до того, як прийде допомога з США. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.
Військові аналітики припускають, що зосередженість розмов Шойгу на ударах по українській логістиці свідчить про те, що російські війська можуть змінити свій набір цілей, щоб вразити українську транспортну інфраструктуру, логістику та військові складські об’єкти.
Російські війська, ймовірно, активізують поточні наступальні операції в найближчі тижні, щоб використати матеріальні обмеження українських військ напередодні прибуття безпекової допомоги з США.
Зосередженість Шойгу на російських наступальних операціях поблизу Часового Яру, на захід від Авдіївки, а також на захід і південний захід від міста Донецьк додатково вказує на те, що російські війська, ймовірно, посилять наступ у цих районах.
Російські війська завдали потужних ударів по об'єктах української транспортної інфраструктури в Дніпропетровській області 19 квітня і іможуть мати намір повторити та розширити ці удари в найближчі тижні, щоб перекрити українські наземні лінії зв'язку.
Російське військове командування може сподіватися, що скоординовані зусилля з перекриття обмежать здатність України достатньою мірою розподіляти живу силу і матеріально-технічні засоби на критично важливих ділянках фронту і відтермінують покращення можливостей, які надасть українським військам прибуття американської безпекової допомоги.
Ключові висновки ISW за 23 квітня
- Міністр оборони Росії Сергій Шойгу розповів про російські наступальні операції поблизу Часового Яру, Авдіївки та Донецька і оголосив про наміри Росії посилити свою ударну кампанію з метою підриву української логістики.
- Шойгу також обговорив поточну російську військову реформу під час виступу на колегії Міноборони 23 квітня, прикриваючи поточні зусилля з експансії інформаційною операцією, спрямованою на те, щоб представити всю російську військову діяльність як оборонну і таку, що є відповіддю на ймовірну агресію з боку НАТО.
- Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Акбар Ахмадіан 23 квітня відвідав Санкт-Петербург для участі у 12-му російському саміті з міжнародної безпеки.
- Чеченська Республіка, схоже, намагається тісніше зблизитися з Іраном на тлі інтенсифікації двосторонньої співпраці у сфері безпеки між Росією та Іраном.
- Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак 23 квітня оголосив про надання Україні найбільшого в історії Великої Британії пакету військової допомоги на суму 500 млн. фунтів стерлінгів (близько $662 млн.).
- Молдовська влада конфіскувала понад мільйон доларів у пов'язаних з Кремлем молдовських опозиційних політиків в аеропорту Кишинева в ніч з 22 на 23 квітня, які опозиційні політики, ймовірно, мали намір використати для підкупу протестувальників і виборців.
- Російський федеральний цензор Роскомнагляд заблокував 150 сервісів віртуальних приватних мереж (VPN) в Росії, що є ще одним кроком Кремля до подальшої цензури і контролю над російським інформаційним простором.
- За повідомленнями, удари українських безпілотників і нещодавні повені в Росії призвели до того, що тижневий обсяг переробки нафти в Росії впав до 11-місячного мінімуму, хоча поки що зниження обсягів переробки було незначним.
- Українські війська нещодавно просунулися вперед біля Часового Яру (на захід від Бахмута), а російські війська просунулися вперед біля Донецька.
- Відомі російські військові блогери продовжують скаржитися на неефективність російських безпілотників на полі бою.