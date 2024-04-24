Сенат США остаточно проголосував за надання допомоги Україні

Сенат США ввечері 23 квітня схвалив законодавчий пакет, який передбачає виділення майже 61 мільярда доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні та союзникам, повідомляє Європейська правда.

За законодавчу пропозицію проголосували 79 сенаторів, ще 18 проголосували проти.

Цьому рішенню передували кількагодинні дебати членів верхньої палати Конгресу США, а також процедурне рішення скоротити ці дебати до максимум 30 годин, яке підтримали 80 сенаторів.

Для затвердження фінансування потрібен також підпис президента США Джо Байдена, який очікується найближчим часом.

Американські ЗМІ вже повідомили, що після набуття законом чинності Білий дім готує пакет військової допомоги Україні на 1 мільярд доларів, куди можуть уперше увійти далекобійні ракети ATACMS.

Нагадаємо, йдеться про пакет із чотирьох законопроєктів, які передбачають додаткове фінансування для Ізраїлю, України й Тайваню, а також пропозиції про посилення санкцій проти Росії, Ірану та Китаю.