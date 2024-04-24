Мінекономіки оцінило зростання української економіки в I кварталі

Зростання валового внутрішнього продукту України (ВВП) за січень-квітень 2024 року оцінюється у 3,6%.﻿ Про це йдеться у консенсус-прогноз за квітень 2024 року експертів та чиновників, оприлюднений на сайті Мінекономіки, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"В цілому за оцінками Мінекономіки зростання ВВП у I кварталі 2024 року може становити 3,6%" , - йдеться в публікації.

Як зазначається в повідомленні, за два роки війни Україна зазнала колосальних збитків. Майже 152 млрд доларів - це прямі збитки. Найбільше постраждали: житловий сектор, а також транспортна інфраструктура та транспорт, енергетика та сільське господарство, торгівля та промисловість. Потреби України на реконструкцію та відновлення становлять майже 486 млрд доларів.

За підсумком 2023 року ВВП України лишається нижчим за довоєнний рівень 2013 року на 30% (у співставних даних без АР Крим та частини території Луганської та Донецької областей).

У 2023 році вдалося повернутися до відновлювального зростання - за попередніми даними Держстату зростання ВВП становить 5,3% (порівняно зі зменшенням на 28,8% за 2022 рік), що є значно вищим за оцінки прогнозуючих організацій з попередніх консенсусів, йдеться в публікації.

Прогнози щодо економіки України

Нагадаємо, уряд України заклав у держбюджеті України прогноз зростання ВВП України у 2024 році на рівні 4,6%.

НБУ прогнозує, що у 2024 році реальний ВВП зросте на 3,6%. Це відбудеться завдяки збереженню високих бюджетних видатків на тлі очікуваних обсягів міжнародної допомоги на достатньому рівні.

У квітні МВФ оновив прогноз зростання економіки України. Очікується, що ВВП України зросте у 2024 році на 3,2%. Зростання прискориться у 2025 році до 6,5%, а 2026 році становитиме 5,0%.

За прогнозами експертів консенсус-прогнозу, зростання валового внутрішнього продукту України (ВВП) у 2024 році очікується на рівні 3,6%.