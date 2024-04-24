Президент Фінляндії назвав спосіб, як Захід може уникнути війни

Швеція і Фінляндія, як нові члени НАТО, повинні зіграти важливу роль у зміцненні миру і пом'якшенні риторики про війну, але при цьому готуватися до неї.﻿ Про це заявив президент Фінляндії Олександр Стубб, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Стубб, який перебуває з офіційним візитом у Стокгольмі, скористався можливістю обговорити питання оборони, зокрема військову риторику Заходу, яка, за його словами, останнім часом стала досить агресивною.

"Найкращий спосіб уникнути війни - менше говорити і більше готуватися. Думаю, ви відчуваєте те саме. Це цілком зрозуміло. Наші екрани заповнені війнами в Європі та на Близькому Сході" , - заявив він.

Президент Фінляндії додав, що подібна риторика може легко порушити у молодого покоління почуття безпеки і віру в майбутнє.

"Фінляндія і Швеція повинні зіграти важливу роль у зміцненні миру" , - заявив він, додавши, що, хоча "це звучить парадоксально", саме "тому ми хочемо мати сильні збройні сили і тому ми вступили в НАТО".

"Неможливо переоцінити важливість того, що ми змогли зробити цей крок разом. Також неможливо переоцінити значення того, що ми день і ніч інформували один одного на всіх рівнях. Ситуація була критичною, і ми діяли відповідно" , - сказав він.

У НАТО готуються до можливих ескалацій

Коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, Швеція і Фінляндія, які до цього були відносно нейтральні, заявили про намір вступити в НАТО, побоюючись, що можуть стати наступними цілями Кремля.

У 2022 році Фінляндія стала 31-м членом НАТО, проте Швеції знадобився ще один рік для розв'язання проблем із Туреччиною та Угорщиною, які не хотіли ратифікувати заявку Стокгольма на приєднання до альянсу.

Минулого року видання Bild з посиланням на секретні документи військового командування НАТО повідомило, що альянс готується до вторгнення Росії. У зв'язку з цим Північноатлантичний альянс розробляв можливі сценарії війни з РФ.

Пізніше керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявляв, що альянс потребує трансформації, а Захід повинен підготуватися до епохи, в якій все може статися будь-коли, включаючи початок війни.