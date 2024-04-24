Держдеп США згадав телемарафон у звіті про порушення свободи слова

Державний департамент США у звіті щодо порушень прав людини у 2023 році згадав про телемарафон "Єдині новини" як приклад порушення свободи висловлення думок, повідомляє Європейська правда.

Держдеп відзначає, що Конституція та закони України передбачали свободу вираження поглядів, у тому числі для преси та інших ЗМІ, але влада не завжди поважала ці права.

Президент Зеленський підписав указ про введення воєнного стану в лютому 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що дозволило подальше обмеження ЗМІ та свободи ЗМІ.

"Наприклад, національний телемарафон – змінна платформа каналів, які дотримуються урядової лінії щодо репортажів про війну – забезпечив безпрецедентний рівень контролю над телевізійними новинами у прайм-тайм.

Більше того, деякі ЗМІ повідомили про відсто ﻿﻿ ронення від вигідних контрактів на наземне мовлення та тиск з боку Офісу президента ще навесні 2022 року" , – йдеться у звіті.

У звіті стверджується, що уряд забороняв, блокував або накладав санкції на ЗМІ та окремих журналістів, які вважалися загрозою національній безпеці або які висловлювали позицію, яка, на думку влади, підривала суверенітет і територіальну цілісність країни.

"Деякі оратори, які критикували уряд, також були занесені до чорного списку урядових програм новин. Журналісти-розслідувачі, які критикували уряд, інколи ставали мішенню негативних кампаній у соціальних мережах, іноді через дружні до уряду канали" , – йдеться у звіті.

Водночас у Держдепі зазначили, що за кількома винятками, особи на територіях, що знаходяться під контролем українського уряду, зазвичай можуть публічно та приватно критикувати уряд та обговорювати питання, що становлять суспільний інтерес, не побоюючись офіційних репресій.

Слід зазначити, що у листопадовому звіті Єврокомісії у питанні дотримання принципів свободи слова та свободи вираження Україна отримала трохи вищий бал, аніж загалом за сектором фундаментальних прав.

Єдиний марафон тоді критики фактично не зазнав – відчувалося розуміння контексту великої війни і потреби тримати інформаційну безпеку. Однак після завершення воєнного стану, підкреслювала ЄК, потрібне буде повне відновлення плюралізму.