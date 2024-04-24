Британська розвідка проаналізувала рекордну кількість справ про дезертирство в РФ

Розвідка Великої Британії проаналізувала повідомлення про рекордну кількість справ про дезертирство, що розглядаються військовими судами РФ, а також про рекордну кількість прохань від росіян про притулок в іноземних країнах, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони за 24 квітня.

Розвідка посилається на дані російського незалежного ЗМІ "Медіазона", згідно з якими, цього березня російські військові суди засудили до дезертирства рекордну кількість військовослужбовців Збройних сил Росії – 64 особи.

Загальна кількість справ з моменту "часткової" мобілізації у вересні 2022 року становить 7400, причому найбільша кількість справ припадає на Московську область – 496.

"Багато солдатів, яких вдалося розшукати і які постали перед військовим судом, отримавши умовні терміни, повернулися до своїх частин і на фронт" , – йдеться в огляді.

Водночас британська розвідка зазначає, що рекордного рівня досягла кількість прохань про надання притулку в західних країнах від громадян Росії, які ухиляються від військової служби.

Російські солдати, в тому числі примусово призвані під час "часткової" мобілізації у вересні 2022 року, зобов'язані залишатися на військовій службі на невизначений термін з невеликою перспективою звільнення, констатують у відомстві.