Франція пропонує запровадити нові санкції для боротьби з пропагандою РФ – ЗМІ

Франція просить ЄС запровадити новий режим санкцій для боротьби з російською дезінформацією та операціями з впливу на вибори по всьому світу. Про це пише агенція Bloomberg, яка ознайомилася з проєктом відповідного документа, повідомляє Європейська правда.

Пропозиція, яку підтримують Естонія, Латвія, Литва, Нідерланди та Польща, дозволить ЄС посилити санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до спонсорованої Росією дестабілізуючої діяльності в усьому світі.

У документі сказано, що "дестабілізаційна діяльність, яку здійснюють пов’язані з Росією суб’єкти, також посилилася скрізь у Європі, оскільки російський режим вжив заходів, щоб підірвати демократію, стабільність і верховенство права за допомогою різних гібридних інструментів".

Напередодні виборів до Європарламенту у червні ЄС зробив своїм пріоритетом боротьбу зі зростаючою хвилею російської дезінформації. Країни "Групи семи" також готують спільні дії, щоб боротися з маніпулюванням інформацією та втручанням, приділяючи особливу увагу виборам, які відбудуться цього року.

Офіційні особи ЄС особливо стурбовані червневими голосуваннями на всьому континенті, оскільки вони бачать зростання обсягу контенту, який поширює дезінформацію на платформах соціальних мереж.

Пропозиція під керівництвом Франції дозволить ЄС ввести санкції проти наступників російської групи Вагнера, яка стояла за попередніми операціями з дезінформації, а також проти всіх, хто працює з ними або надає матеріально-технічну та фінансову підтримку.

Новий режим санкцій буде націлений на осіб, відповідальних за загрозу стабільності, безпеці чи суверенітету держав-членів ЄС або третіх країн шляхом підриву виборів, верховенства права, сприяння актам насильства або за допомогою використання інформації та втручання.

Подібно до інших режимів санкцій ЄС, покарання включатимуть заборону на поїздки та заморожування активів.