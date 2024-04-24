У Міненерго розповіли про ситуацію з електрикою у регіонах

Енергетики заживили усіх абонентів у Києві, Одесі та Хмельницькому, які знеструмлювалися через негоду, ракетний обстріл та технологічне порушення, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.

Зокрема, вранці 24 квітня у Києві через падіння дерева під час негоди вимикалися 34,3 тисячі абонентів (50 закладів, 349 багатоповерхових та 189 приватних будинків). Впродовж кількох годин усіх заживили.

В Одесі енергетики заживили 32,6 тисячі абонентів, які були знеструмлені вранці внаслідок обстрілу. У Хмельницькій області на одній з високовольтних підстанцій сталося технологічне порушення – через це короткостроково знеструмлювалося 17,3 тисячі абонентів. Усіх заживили. Також зі світлом усі мешканці регіону, які знеструмлювалися через негоду.

У Харкові продовжують діяти мережеві обмеження – без світла залишаються близько 200 тисяч абонентів.

Потреби споживачів покриваються власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою із сусідніх країн, додали у Міненерго.

З 17:00 до 22:00 у всіх регіонах, крім Херсонщини, запроваджено графіки обмеження потужності для промисловості. Також продовжують діяти обмеження промислових споживачів у м. Кривий Ріг.

Нагадаємо:

Вранці 24 квітня повідомлялось, що через пошкодження енергооб'єктів протягом всієї доби в енергосистемі зберігається дефіцит електроенергії, через обмеження споживання без світла було 207 тисяч споживачів на Харківщині.