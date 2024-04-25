На Черкащині вночі лунали вибухи: ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку

Вранці 25 квітня Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку в низці областей, на Черкащині лунали вибухи, повідомляє Українська правда.

Спочатку через ракетну загрозу повітряну тривогу оголосили у Полтавській та Сумській областях.

Згодом – у Черкаській, Київській та Кіровоградській.

Крім того, Повітряні сили повідомили про "швидкісні цілі" у напрямку Миргорода Полтавської області та Черкас.

О 6:35 "Суспільне" повідомило, що на Черкащині чутно звуки, схожі на вибухи.

О 6:42 почалися відбої в областях, де оголошувалася тривога через ракетну небезпеку.

О 6:44 ПС оголосили відбій загрози.