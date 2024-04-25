ДПСУ: У Сумській області зупинили російську ДРГ

У Сумській області днями прикордонники та військові вступили у бій з російською диверсійно-розвідувальною групою.

Про це повідомляє﻿ Держприкордонслужба.

"Днями на Сумщині, прикордонники, які виконували бойове завдання на одному з напрямків держкордону, потрапили на засідку ворожої ДРГ, яка незаконно перетнула державний кордон України. Між українськими захисниками та ДРГ противника, яка налічувала більше десятка осіб, зав’язався стрілецький бій" , – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для відбиття спроби заходу диверсантів висунулися резерви підрозділів Держприкордонслужби та інших складових Сил оборони, а також залучили артилерійський та мінометний розрахунки.

Диверсійно-розвідувальна група повернулася на територію Росії.