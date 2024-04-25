Українці в опитуванні оцінили рівень ухилення від мобілізації

Українці відзначають наявність проблеми з ухилянням від мобілізації серед своїх близьких та знайомих. У цілому готовність перебуває на посередньому рівні. Про це свідчаь дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Зокрема 25% опитаних зазначили, що більшість з їхнього оточення намагаються уникати мобілізації, водночас 47% повідомили, що деякі зі знайомих уникають, а деякі готові бути мобілізованими. При цьому 10% заявили, що їхні знайомі здебільшого готові до мобілізації.

"Зважаючи на те, що в останній групі респондентів частина знайомих таки готові до мобілізації, можна говорити про те, що готовність до мобілізації перебуває не на низькому, а на посередньому рівні" , - зазначають соціологи.

Прагнення уникати мобілізації більш поширене в Східному регіоні. Тут 39% опитаних вказали, що більшість з їхніх знайомих, які можуть підлягати мобілізації, намагаються уникнути цього, тоді як в Південному регіоні відповідна частка становить 32%, у Західному регіоні – 29%, а найменшою (15%) вона виявилася в Центральному регіоні.

Але й високу міру готовності долучитися до мобілізації відзначала приблизно однакова (5-9%) частка опитаних на Сході, Півдні та Заході, і трохи більшою (15%) ця частка є в Центральному регіоні.

Опитування проведено фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 21 по 27 березня 2024 року серед 2020 респондентів. Опитування проводилося на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.