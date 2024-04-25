Європарламент проти початку переговорів з Грузією через закон про "іноагентів"

Європарламент проголосував за незобов’язуючу резолюцію з закликом до ЄС не починати переговори з Грузією про членство, доки діятиме скандальний закон "про прозорість іноземного впливу", повідомляє Європейська правда.

За резолюцію проголосували 425 євродепутатів, 25 були проти, 30 утрималися.

У проєкті резолюції йшлося, що Європейський парламент засуджує повторне внесення до парламенту законопроєкта "Про прозорість іноземного впливу" і наголошує, що він не відповідає цінностям Європейського Союзу, суперечить амбіціям Грузії щодо вступу до Європейського Союзу, завдає шкоди репутації країни та ставить під загрозу її євроатлантичну інтеграцію.

"Європарламент вважає, що доки такий закон буде чинним, ЄС не слід розпочинати переговори про вступ з Грузією", – йдеться у тексті.

Також, за даними редактора з питань Європи "Радіо Свобода" Рікарда Джозвяка, в ухваленій резолюції міститься заклик до ЄС розглянути санкції щодо Бідзіни Іванішвілі.

Як повідомлялося, спочатку до Європарламенту було внесено чотири проєкти резолюції, до початку дебатів було додано п'ятий варіант.

На 23 квітня автори п'яти робочих версій погодили загальний текст.

Нагадаємо, минулого тижня у Грузії пройшли численні протести проти просування владою проєкту закону "Про прозорість іноземного впливу", який порівнюють з російським законом про "іноагентів".

Президентка Грузії обіцяє ветувати його, але парламент зможе подолати її вето. Наразі проєкт ухвалено у першому читанні.

На Заході жорстко критикують проєкт та наголошують, що він несумісний із західним курсом Грузії. Проте грузинська влада називає критику безпідставною, прем'єр-міністр заявив, що закон все одно ухвалять.