Данія збільшить військову допомогу Україні на майже 600 млн євро у 2024 році

Уряд і парламент Данії оголосили про домовленість зі збільшення фінансування Українського фонду – механізму довгострокової військової підтримки України – на ще 4,4 мільярда данських крон (590 мільйонів євро) на 2024 рік, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомило 25 квітня Міністерство оборони Данії.

Про збільшення Українського фонду данські політичні партії та уряд домовились із огляду на те, що більша частина виділених коштів у 2024 році вже використана, тоді як "існує потреба у подальшій значній військовій підтримці України цього року".

"Дуже важливо показати українцям, що ми підтримуємо їх у нинішній серйозній ситуації", – прокоментував міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Додаткові кошти будуть використані насамперед для прямої військової підтримки України у вигляді озброєння, іншого військового обладнання та навчальних програм. Йдеться про замовлення зброї у виробників та фінансування ініціатив інших країн.

Крім того, передбачена можливість прямих закупівель в оборонної промисловості України "за наявності необхідних механізмів контролю".

Після збільшення фінансування загальний обсяг Українського фонду Данії на 2023-2028 роки становитиме 64,8 мільярда данських крон (8,7 мільярда євро). З них уже було заплановано на військову допомогу приблизно 41,4 мільярда крон.

Нагадаємо, раніше цього місяця Данія оголосила про новий пакет військової підтримки України обсягом майже 300 млн євро, що будуть спрямовані, серед іншого, на закупівлю боєприпасів, безпілотників і виробництво ракетних компонентів.