Столтенберг закликав союзників прискорити постачання військової допомоги Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників прискорити постачання військової підтримки України, наголосивши, що вона й далі має шанси на перемогу в повномасштабній війні проти Росії, повідомляє Європейська правда.

Про це Столтенберг сказав під час виступу на заході в Берліні 25 квітня.

Генсек наголосив, що в останні місяці "союзники по НАТО не надали підтримку, яку обіцяли" Україні.

"Але для перемоги України ще не пізно, тому що більша підтримка вже на підході", – додав він.

Столтенберг нагадав, що Конгрес США нещодавно схвалив додаткове фінансування для допомоги Україні, а інші члени НАТО, зокрема Британія, Німеччина та Нідерланди, оголосили нові пакети допомоги.

"Тепер наш обов'язок – перетворити ці зобов'язання на реальні поставки зброї та боєприпасів – і зробити це швидко", – наголосив він.

Як повідомлялось, президент США Джо Байден 24 квітня підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства, який передбачає виділення майже 61 мільярда доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні, а також допомогу іншим союзникам США.

Одразу після цього США оголосили про пакет військової допомоги Україні вартістю 1 мільярд доларів. У США вважають, що це допоможе Збройним cилам України з часом повернути ініціативу на полі бою.

Нагадаємо, раніше Столтенберг заявив, що держави-члени Альянсу, на його думку, повинні віддавати пріоритет більшій військовій допомозі України перед виконанням цілі з витрат на власну оборону.