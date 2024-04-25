У НАТО назвали умову Китаю для налагодження відносин з Заходом

Китай має припинити підтримку Росії у війні проти України, якщо хоче налагодити відносини з країнами Заходу, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить виступ генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга на заході у Берліні.

За словами генсека, допомога від Китаю "життєво важлива" для того, щоб Росія змогла продовжувати війну проти України. Минулого року росіяни імпортували близько 90% мікроелектроніки з Китаю, яка використовується у виробництві ракет, танків та літаків. Також КНР хоче надати РФ нові супутникові можливості.

"Китай заявляє, що хоче добрих відносин із Заходом. Водночас Пекін продовжує розпалювати найбільший збройний конфлікт у Європі з часів Другої світової війни. Вони не можуть робити і те, і інше" , - наголосив Столтенберг.

При цьому генсек закликав союзників не залежати від Китаю так, як раніше було з російським газом та нафтою.

Позиція Китаю щодо війни Росії проти України

Нагадаємо, влада Китаю неодноразово заявляла про те, що вона займає нейтральну позицію в питанні війни Росії проти України. При цьому вона відмовилася засуджувати російське вторгнення та продовжує вести з Москвою дипломатичні та торговельні відносини.

Незважаючи на такі заяви про "нейтралітет", Пекін підозрюють у допомозі Росії для ведення війни. Ще на початку березня розвідка США звинуватила Китай в економічній допомозі Росії та підтримці країни-агресора у сфері безпеки.