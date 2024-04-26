Білий дім: Україна найбільше потребує систем ППО

У Білому домі заявили, що засоби протиповітряної оборони наразі є пріоритетом для України. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбіпід час брифінгу, повідомляє Європейська правда.

У представника Білого дому спитали, чи розглядають у США можливість відправки в Україну ще однієї батареї Patriot, на що він відповів:

"Коли ми надішлемо додаткові засоби і зможемо розповісти про це, ми обов'язково дамо вам знати".

Кірбі зазначив, що оголошений нещодавно пакет військової допомоги України містить критично важливі для неї засоби.

"Але очевидно, що протиповітряна оборона залишатиметься пріоритетом для українців. І якщо ми зможемо зробити свій внесок у цю протиповітряну оборону за допомогою різних засобів дальнього, середнього і ближнього радіуса дії – ми зробимо це" , – додав він.

Як повідомлялось, президент США Джо Байден 24 квітня підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства, який передбачає виділення майже 61 мільярда доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні, а також допомогу іншим союзникам США.

Одразу після цього США оголосили про пакет військової допомоги Україні вартістю 1 мільярд доларів.