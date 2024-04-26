Білорусь заявила про можливість відправлення військ на допомогу союзникам

Білорусь оновила військову доктрину, в якій закріпила можливість надання допомоги союзникам. Зокрема, відправки військових.﻿ З посиланням на військову доктрину Білорусі, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Білорусь вважає за можливе надання військової допомоги дружнім державам на підставі двосторонніх і багатосторонніх міжнародних договорів Республіки Білорусь, зокрема спрямуванням військового контингенту для участі у відповідній діяльності з підтримання міжнародного миру та безпеки" , - ідеться в документі.

У доктрині йдеться про те, що Білорусь розглядає будь-які дії із застосуванням військової сили, спрямовані проти учасників Союзної держави, як зазіхання загалом і "буде вживати відповідні заходи у відповідь із використанням усіх сил і засобів, що перебувають у її розпорядженні".

Крім цього, у документі йдеться про те, що Білорусь буде готова надати будь-яку допомогу, включно з військовою, країні-члену ОДКБ в разі агресії проти неї.

У військовій доктрині також згадується Україна. Зокрема, Білорусь вважає, що "колективний Захід" спровокував "військовий конфлікт" в Україні і створив на найближчу перспективу осередок напруженості біля кордонів Білорусі.