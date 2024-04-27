Бійці ГУР атакували новітню російську РЛС "Підльот" за 700 млн

Бійці ГУР успішно вдарили по російській радіолокаційній системі 48Я6 К-1 "Подльот", повідомляє Українська правда.

Зазначається, що по РЛС відпрацювала група ГУР "Гуси-9" спільно з військовослужбовцями 15 ОБрАР "Чорний ліс".

Успішного вогневого ураження завдали по антенно-фідерній установці та дизельній станції, що живила комплекс.

За даними розвідників, цю систему ворог використовував для виявлення та передачі координатів цілей російським зенітно-ракетним комплексам С-300/С-400.

Довідково:

Радіолокаційна станція "Подльот" – нова російська розробка, на озброєння армії РФ її почали постачати у 2015 році.

Вартість такої РЛС складає понад 700 мільйонів рублів або понад 5 мільйонів доларів.