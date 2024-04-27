ДТП у Броварах за участі голови РДА: у якому стані постраждалі

Четверо осіб постраждали внаслідок ДТП у Броварах за участі голови РДА Володимира Майбоженка. Двоє з них перебувають у важкому стані, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Київська ОВА у Telegram.

Як зазначається, четверо постраждалих перебувають у Броварській лікарні інтенсивного лікування.

"Двоє чоловіків у тяжкому стані. В обох - множинні переломи і забої, а також струс і закриті черепно-мозкові травми" , - йдеться у повідомленні.

Постраждала дівчинка та її мама мають травми середнього ступеню тяжкості. У дитини перелом плеча, рана носа і підшкірна гематома потиличної ділянки голови, а у мами - струс, переломи і травма грудної клітини.

Що відомо про ДТП

Нагадаємо, у п'ятницю, 26 квітня, у Броварах під Києвом сталася ДТП за участі голови Броварської районної державної адміністрації Володимира Майбоженка.

Як відомо, Майбоженко був у стані алкогольного сп'яніння та збив людей на пішохідному переході. Драгер показав, що в організмі чиновника було 2.31 проміле алкоголю.

Внаслідок аварії постраждали четверо осіб, серед них дитина 2,5 роки.