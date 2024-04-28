Посол ЄС заявила про готовність України до переговорів щодо вступу до Євросоюзу

Українська сторона готова до початку переговорів щодо вступу до Євросоюзу. Їх старт очікується у другій половині червня.﻿ Про це заявила керівниця Головного директорату Єврокомісії з питань політики сусідства та розширення, посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова. З посиланням на "Українське радіо", пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Дипломат зауважила, що основним фактором, що впливає на долучення нової країни до ЄС, є одностайність усіх членів блоку.

"Це те, на що я завжди звертаю увагу своїх українських колег - якими б незначними не здавалися інтереси окремих країн-членів ЄС, вони мають значення" , - сказала вона.

Матернова додала, що з огляду на це, вона сподівається, що "наприкінці червня ми почнемо переговори з Україною та Молдовою".

"Політичний сигнал було надіслано ще в грудні минулого року. Україна перебуває на правильному шляху, вона готова до переговорів" , - заявила посол.

Нагадаємо, у грудні минулого року лідери країн-членів Європейського союзу на саміті у Брюсселі погодили початок переговорів щодо вступу України до блоку.

Зауважимо, що фактично переговори про вступ України до ЄС наразі не розпочалися - нині триває скринінг українського законодавства на відповідність вимогам Євросоюзу, а також триває формування переговорної рамки.

Раніше у березні Єврокомісія схвалила переговорну рамку для України щодо вступу до ЄС.

Додамо, у середині квітня віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що рішення про затвердження переговорної рамки та перша міжурядова конференція, яка дасть старт переговорного процесу щодо вступу України до ЄС, очікується у другій половині червня.