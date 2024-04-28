Італія приєдналася до відправки в Україну крилатих ракет

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс в інтерв'ю The Times розказав, що Італія передала Україні крилаті ракети. Раніше про це офіційно не повідомлялося, повідомляє Ліга.net.

"Storm Shadow – надзвичайна зброя. Велика Британія, Франція та Італія передають цю зброю для використання, зокрема, в Криму. Ця зброя має дуже суттєвий вплив" , – сказав він на заводі MBDA у Великій Британії, де збирають і модернізують британські ракети Storm Shadow.

Італія купує Storm Shadow з кінця 1990-х років, вказує Defense Blog, і, за неофіційною інформацією, за цей час придбала близько двох сотень одиниць.

В інтерв'ю The Times Шаппс сказав, що Німеччина, на його думку, теж повинні передати Україні крилаті ракети.

"Франція, Великобританія та Італія продемонстрували, що Taurus, Storm Shadow чи SCALP мають нищівну ефективність. Їхня кількість обмежена, а у Німеччині їх дуже багато. Тому так, без сумніву, їх треба надати. Вони зробили б помітну різницю" , – сказав міністр.

Британсько-французька зброя Storm Shadow/SCALP EG — це авіаційна ракета класу "повітря-земля" дальньої дії. Вона призначена для подолання систем ППО та знищення важливих стаціонарних та нерухомих цілей, включно з бункерами. Ракета довжиною 5,1 метра має польотну масу до 1300 кг, а її бойової частини — 450 кг.